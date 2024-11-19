وزير التعليم: صلاحيات كاملة للمديريات للحفاظ على انضباط الدراسة

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطبيق نظام التقييمات أحد العوامل المهمة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، مشددا على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.

صلاحيات كاملة لمديرى المديريات التعليمية

وشدد وزير التربية والتعليم على أن كل مدير مديرية له كامل الصلاحيات وتطبيق الآليات المناسبة لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمله.

انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، بمديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.