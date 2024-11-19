13 مدينة بريطانية تحذر من انقطاع الكهرباء 15 ساعة بسبب حالة الطقس

13 مدينة إنجليزية من بينها مانشستر وليفربول ونيوكاسل، أعلنت حالة التأهب القصوى تحسبا لانقطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من عاصفة ثلجية تستمر 15 ساعة، إذ تكتسي البلاد بأكملها بالثلوج في شهر نوفمبر الجاري، وفقا لموقع «ديلي ستار».

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية عدة تحذيرات جوية باللون الأصفر، بشأن الثلوج والجليد المتوقع في بريطانيا، حيث إن هناك تحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل الطرق ووسائل النقل العام، فضلا عن خطر الإصابة بسبب الانزلاق على الجليد.

وشهدت البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، حتى وصلت إلى 7.8 درجة مئوية تحت الصفر في جسر «تولوش» الموجود في اسكتلندا، وهي أدنى درجة حرارة تشهدها بريطانيا منذ الشتاء الماضي.

تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

نيكولا ماكسي، المتحدثة باسم مكتب الأرصاد الجوية، قالت إن هذا الأسبوع سيكون باردًا إلى حد كبير، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أقل من المتوسط ​​في هذا الوقت من العام.

وصول درجات الحرارة إلى 7 درجات تحت الصفر

ومن المرجح انخفاض درجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر في لندن يوم الجمعة القادمة، و4 درجات مئوية تحت الصفر في مدينة برمنجهام، و7 درجات مئوية تحت الصفر في شمال البلاد.

هيئة الأرصاد الجوية إن هناك احتمالا لتصعيد التحذيرات، بسبب سقوط الثلوج التي يصل ارتفاعها إلى 30 سم على الأرض، ما قد يسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن، والتي يصل عددها إلى 13 مدينة بريطانية.