علي جمعة: لا حرج في دخول الكنيسة لحضور زفاف صديقة.. «معرفة الآخر تذيب الثلوج»
كتب:
نرمين عفيفي
03:33 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
علي جمعة
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة، جاء مضمونه: ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتي المسيحية في الكنيسة؟
برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة
وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين» على قناة الناس: «طبعا تروحي، ولازم برضوا، لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفي معنى نصف أكليل، وجبنيوت».
وتابع: «لما تعرفي المسميات اللي عندهم هتعرفي كمان تتعاملي، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس».