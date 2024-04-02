علي جمعة: لا حرج في دخول الكنيسة لحضور زفاف صديقة.. «معرفة الآخر تذيب الثلوج»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة، جاء مضمونه: ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتي المسيحية في الكنيسة؟

برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين» على قناة الناس: «طبعا تروحي، ولازم برضوا، لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفي معنى نصف أكليل، وجبنيوت».

وتابع: «لما تعرفي المسميات اللي عندهم هتعرفي كمان تتعاملي، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس».