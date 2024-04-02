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دراما المتحدة

علي جمعة: لا حرج في دخول الكنيسة لحضور زفاف صديقة.. «معرفة الآخر تذيب الثلوج»

كتب:

نرمين عفيفي
03:33 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
علي جمعة

علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة، جاء مضمونه: ينفع أحضر حفل خطوبة أو زواج صديقتي المسيحية في الكنيسة؟

برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة 

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين» على قناة الناس: «طبعا تروحي، ولازم برضوا، لا يتوقف الأمر عن إنك تروحى بس، لازم تعرفي معنى نصف أكليل، وجبنيوت».

وتابع: «لما تعرفي المسميات اللي عندهم هتعرفي كمان تتعاملي، ومعرفة الآخر تذيب الثلوج بين الناس».

 

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بقلم نرمين عفيفي