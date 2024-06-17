«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية مفاجئة في طقس اليوم

بعد أنّ شهدت الأنحاء كافة، موجة شديدة الحرارة على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف أمس، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ يكون هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أنّ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ويكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا على الأنحاء كافة، معتدلًا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم ثاني أيام العيد

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على الأنحاء كافة اليوم، في ثاني أيام العيد، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.