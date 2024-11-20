«أوقاف القليوبية» تعلن موضوعات خطة نشاط الواعظات في مجال تمكين الأسرة

عقد الدكتور ياسر حلمى غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اجتماعا مع الواعظات الدينيات بالمديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث أكد خلال الاجتماع، على الدور البارز للواعظات في نشر صحيح الدين في الأوساط النسائية وخاصة في المسائل الخاصة بالنساء.

خطة دعوية توعوية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الأوقاف تواجه التفكك الأسري بخطة دعوية توعوية مكثفة انطلقت من خلال انتشار مكثف للندوات في المساجد ونشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موضوعات الخطة الدعوية التوعوية

وأكد وكيل الوزارة في بيان للمديرية أن الخطة تتضمن عددا من الموضوعات التى تتعلق بتمكين الأسرة كالتالي:

- كيفية اختيار شريك الحياة.

- أصول المودة والرحمة بين الزوجين.

ـ التحذير مما يسمى بالخرس الزوجي.

ـ التحذير من إدمان التواصل الاجتماعي وما تسببه من القطيعة بين الزوجين.

- التحذير من إفشاء الأسرار الزوجية.

- خطورة التخبيب بين الزوجين بإفساد علاقتهما.

- بيان أن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين وأن كلا منهما يكمل الآخر في آداء رسالته.

وطالب وكيل الوزارة الواعظات بالتوسع في الأنشطة الدعوية ومواجهة كافة المخاطر التي تهدد الأسرة من خلال الدروس بالمساجد، والندوات، والقوافل، ومواقع التواصل مؤكداً دعمه الكامل لهن.