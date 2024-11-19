نقل الكاتب الكبير بشير الديك إلى العناية المركزة

كشف السيناريست أيمن سلامة مفاجأة صادمة للوسط الفني، وأعلن عن خبر نقل الكاتب بشير الديك للعناية المركزة، طالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل على صفحته الرسمية «فيسبوك».

بشير الديك في العناية المركزة

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»:«الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة .. الرجاء الدعاء له بالشفاء ».

أعمال بشير الديك

يذكر أن الكاتب بشير الديك هو مؤلف الأفلام التالية:

سواق الأتوبيس1982

الفارس واﻷميرة2019

موعد على العشاء1981

سكة سفر1987

الطوفان1985

مرزوقة1983

ضربة معلم1987

مع سبق الإصرار1979

جبر الخواطر1996