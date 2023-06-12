بشير الديك: غيرنا نهاية فيلم «موعد على العشاء» أثناء التصوير

وصف الكاتب بشير الديك فيلم «موعد على العشاء»، الذي قدمه مع المخرج الراحل محمد خان، وجمع في بطولته سعاد حسني وأحمد زكي وحسين فهمي، بـ«الاستثنائي».

وأكد «الديك»، إن الفكرة الرئيسية للفيلم مأخوذة عن حادث حقيقي، قائلا: «كان الحادث منشوراً فى إحدى المجلات اللبنانية، وصنعنا منه عالماً خاصاً، فهو أسطورة امرأة تبحث عن حريتها حتى دفعت حياتها ثمناً لتلك الحرية».

وكشف بشير الديك في تصريحات لـ«الوطن»، أن نهاية الفيلم المعروفة للجميع لم تكن مكتوبة في السيناريو، حيث كان من المقرر أن تضع «نوال» التي جسدت شخصيتها الفنانة سعاد حسني السم في الطعام لزوجها السابق «عزت»، والذي لعب دوره الفنان حسين فهمي، بمفرده، وتشاهده وهو يأكل الطعام، لكن خلال التصوير طرأت له فكرة مختلفة ناقشها مع المخرج محمد خان وقتها.

بشير الديك: «موعد على العشاء» فيلم استثنائي

وأوضح «الديك»، أنه «أثناء التصوير تراءى لي مشهد مختلف، فتناقشت مع محمد خان أن تقوم سعاد حسني بتناول نفس الطعام الذي وضعت فيه السم، وبالفعل ناقشنا معها ذلك، وقلت لها إنها ستأكل السم معه حتى تقاومين شكه، وكان رأيي أن تأكل بنهم حتى تشجعه على الأكل أكثر».