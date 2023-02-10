الفنانة لبلبة لقناة الحياة: كتابة بشير الديك تشبه التروس في تداخلها

قالت الفنانة لبلبة إنها قدمت 88 فيلمًا، وأنها تعتبر فيلم «ليلة ساخنة» هو الأقرب لقلبها، مضيفة: «عشقت دوري في فيلم ليلة ساخنة، وكتابة بشير الديك شبه التروس متداخلة».

رحيل المخرج عاطف الطيب

وأوضحت لبلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «حزنت جدا على رحيل المخرج عاطف الطيب، وبشير الديك وحشنا ووحشتنا الأيام الحلوة معاه».

ومن جهته، قال الكاتب والسيناريست بشير الديك: «حواديت عماتي وجداتي في قريتي عن العفاريت شكلت موهبتي وكنت أضع القصص القصيرة داخل الكتب المدرسية حتى أتحايل على أهلي».

شوارع باريس

وأضاف «الديك» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب «كنت أقرأ الرويات المترجمة في الصغر وعرفت شوارع باريس من خلال القصص، وكنت أقرأ 7 ساعات في اليوم أثناء التحاقي بالجامعة وكنت أرغب في الالتحاق بآداب فلسفة وأبي رفض».

وتابع بشير الديك: «التحقت بتجارة القاهرة للحصول على تقدير جيد في السنة الثانية حتى التحق بسياسة واقتصاد».