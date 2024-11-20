فاكهة تساعد على التخلص من الوزن الزائد.. احرص على تناولها

التخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم متناسق وصحي، هدف يسعى إليه العديد من الأشخاص للحفاظ على صحة أفضل وحياة أكثر نشاطًا، خاصة أن الوزن الزائد يرتبط بمشكلات صحية خطيرة، قد يسبب الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولتحقيق هذا الهدف، لابد من اتباع نظام غذائي سليم، أو تناول الفواكة التي تساعد في التخلص منه.

التخلص من الوزن الزائد

البرتقال من أبرز الفواكه التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد لأنه غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في تحويل الدهون أو تكسيرها وإنقاص الوزن، وتقوية جهاز المناعة.

فوائد متعددة يتميز بها البرتقال، منها أنه يُعد جزءًا فعالًا من خطة إنقاص الوزن بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، وفق الدكتور عمر النجار، أخصائي التغذية العلاجية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

الكمية المسموح بتناولها من البرتقال

للحصول على نتائج فعالة حول التخلص من فقدان الوزن، لا بد من تناول فاكهة البرتقال باعتدال ولا يمكن الإفراط به، حتى لا يضر بالصحة، خاصة أنه يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك قبل تناوله يجب استشارة الطبيب بالكمية المسموح بتناولها للحصول على جسم متناسق، حسب تصريحات النجار لـ«الوطن».

البرتقال متوسط الحجم يحتوي على ما بين 60 و80 سعرة حرارية، حسب ما كشفته نتائج دراسة حول التركيب الغذائي وخصائص مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات، لذلك يمكن أن تكون ثمرة واحدة منه، عبارة عن وجبة خفيفة مناسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

وبسبب المحتوى العالي من الألياف، التي يحتوي عليها البرتقال، يُعزز الشعور بالشبع، ما يساعد الأفراد على الشعور بالشبع لفترات أطول، جميعها عوامل تؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد.