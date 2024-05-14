5 أمراض تمنعك من فقدان الوزن الزائد.. هل تعاني منها؟

رغم اتباع نظام غذائي يضمن التخلص من الوزن الزائد، يشعر البعض بالإحباط عند فحصهم لقراءة الميزان وملاحظتهم ثبات وزنهم، وبالتالي، تتجه أصابع اللوم نحو الوسائل التي يتبعونها في التخسيس، دون إدراكهم لخطورة الأمر الذي قد ينطوي على مشكلات صحية وأمراض قد لا يعلمون بدورها في هذه المشكلة.

بعض الأمراض تمنع الجسم من فقدان الوزن رغم اتباع حمية غذائية أثبتت فاعليتها مع الآخرين، وخلال حديثها لـ«الوطن»، حددت الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية، هذه الأمراض في النقاط التالية:

1. أمراض الغدد الصماء

خلل الإفرازات الهرمونية الناتج عن الأمراض التي تصيب الغدد الصماء المسؤولة عن التمثيل الغذائي، تنعكس على الجسم في صورة سمنة مفرطة لا تُجدي معها وسائل التخسيس، بل ينبغي حل المشكلة أولاً.

2. الأمراض الوراثية

الأشخاص الذين يمتلكون نوعًا مختلفًا من جين «FTO» المرتبط بزيادة الوزن يكون ذلك بسبب العوامل الوراثية التي تؤثر في مقدار الدهون التي تخزنها أجسامهم، وتلعب الصفات الجينية التي يرثها الأشخاص من ذويهم دورًا في تحديد مدى كفاءة الجسم في تحويل الغذاء إلى طاقة، وكيفية التحكم في الشهيتة للطعام، وكيفية حرق السعرات الحرارية عند اتباع حمية غذائية أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

3. تعاطي الكورتيزون

في بعض الحالات المرضية يستوجب تعاطي الكورتيزون عن طريق الحقن أو الحبوب، ويؤدي ذلك إلى اكتساب مزيدٍ من الوزن بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم من بطء عملية الأيض، وترسيب الدهون في مختلف أجزاء الجسم، وبالتالي لا تجدي وسائل التخسيس في هذه الحالة.

4. الأمراض التي تسبب احتباس سوائل

هناك العديد من الأمراض المسببة لاحتباس السوائل في الجسم من أهمها أمراض القلب والكلى والكبد، إلى جانب الحالات المرضية التي تستدعي تناول العقاقير الطبية التي تؤدي إلى هذه المشكلة، وعندها لا يلاحظ المريض تغيرًا في شكل جسمه أو تراجعًا في وزنه، حتى وإن تخلص من الدهون الزائدة، إذ تحل محلها في جسمه المياه.

5. الأمراض النفسية

لا تمنع الأمراض النفسية في حد ذاتها الجسم من فقدان الوزن، وإنما تكمن المشكلة في بعض أدوية الجهاز العصبي والصرع التي يمكن أن تسبب في كثير من الحالات السمنة المفرطة وعدم التحكم في الشهية، مثلها في ذلك بعض أدوية منع الحمل.

أسباب أخرى لعدم نزول الوزن

بخلاف الأمراض، يمكن لبعض العادات الخاطئة التي يتبعها الأشخاص الراغبون في التخلص من الوزن الزائد، أن تحرمهم من الوصول إلى الوزن المثالي رغم تناولهم كميات محددة من الطعام الصحي وحرصهم على ممارسة الرياضة، ومن هذه العادات ما ذكرها موقع «مايو كلينك» الطبي ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

1. قلة شرب الماء

يساعد شرب الماء على تقليل الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، إضافةً إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي عند إهمال شرب كميات كافية من الماء يوميًا، يتوقف الوزن عن النقصان بالشكل الذي يرغب فيه الشخص المتبع لنظام غذائي للتخسيس.

2. التوتر وقلة النوم

تحفز قلة النوم هرمونات الجوع وتزيد الشهية إلى الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت بدلاً من إنقاصه.

3. عدم توازن العناصر الغذائية

فعلى سبيل المثال نجد أن تناول البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة يوميًا، لكن بعض المفاهيم الخاطئة حول إنقاص الوزن، تجعل الأشخاص المعتقدين بها يمتنعون عن تناول بعض العناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل البروتينات والسكريات والكربوهيدرات، مما يؤدي إلى نتيجة عكسية ويجعل الجسم في حالة دفاعية، ضد التغيرات التي يسعون إلى إحداثها من خلال الحميات التي يتبعونها.