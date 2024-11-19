عمرو خليل: «البث الإسرائيلية» كشفت مخطط الاحتلال لفصل شمال غزة عن القطاع

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة في قطاع غزة منذ ما يقرب من 14 شهرا، من خلال القتل والتدمير والتجويع، وارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد المدنيين الأبرياء، وسط دمار هائل في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وأشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن مخطط جيش الاحتلال لفصل شمال غزة عن القطاع، وأكدت أن إسرائيل لا تعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

تقسيم شمال غزة إلى قسمين

ولفت «خليل» إلى أن هيئة البث الإسرائيلية قالت أيضا إن تقديرات الجيش تفيد بأن بضعة آلاف فقط من العائلات الفلسطينية لا تزال في المناطق المركزية بشمال قطاع غزة، منهم ما بين ألف و3 آلاف عائلة ببيت لاهيا، وحوالي ألف عائلة أخرى بجباليا.

وأكد أنه هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال قوله إنه بعد دخول جباليا فإنه «لا توجد هذه المرة نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم»، في إطار خطة واضحة لتقسيم شمال غزة إلى قسمين.