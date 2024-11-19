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سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق

كتب:

وليد عبد السلام
11:04 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
حديد تسليح

حديد تسليح

سجل سعر الحديد اليوم في مصر، تغيرات ملحوظة، ليتراوح سعر طن الحديد الآن بين 37 ألفًا و511 جنيها، و40 ألفًا و158 جنيهًا للمستهلك بحسب النوع، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

بلغ سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في الأسواق نحو 38 ألفًا و511 جنيها للطن.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

وسجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في الأسواق المحلية، نحو 40 ألفًا و158 جنيها.

وصل سعر حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 340 ألفًا و158 جنيها.

وبلغ سعر حديد العشري اليوم 37 ألفا و500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد السويس 39 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبي 41 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد المراكبي 38 ألف جنيه للطن.

ووصل سعر طن حديد عطية إلى 37 ألف جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام