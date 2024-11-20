فوبيا الكلمات الطويلة.. نوع نادر من الرهاب سببه حروف الهجاء

الفوبيا إحدى الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الكثيرون، بعضها يبدو تقليديا كالخوف من المرتفعات أو الظلام أو ما شابه، والآخر غريبًا وغير مألوف مثل رؤية حروف الهجاء أو الكلمات الطويلة الأمر الذي يسبب هلعًا في بعض الأحيان للكثير من الأشخاص ليصنف ذلك على كونه من أنواع الفوبيا الغريبة.

أغرب نوع فوبيا في العالم

نوع نادر من الفوبيا يسبب لصاحبه إحراجا كبيرا، فور رؤية أي كلمة طويلة أمامه، ويعرف هذا النوع من الفوبيا باسم «Hippopotomonstrosesquippedaliophobia» وهذا النوع من الفوبيا على وجه التحديد، يجعل أصحابه يشعرون بالقلق والخوف والهلع فور رؤية أي كلمة طويلة في أي موضع وفقًا لما أشار إليه موقع «health line».

يتجنب هؤلاء الأشخاص المصابون بهذا النوع من الفوبيا، قدر الإمكان، محاولة التعرض للكلمات الطويلة، أو على الأقل عدم قراءتها، إلا أن الأمر يسوء كثيرًا عند مصادفتهم لأي كلمة فذلك كفيل لإصابتهم بالذعر، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، فهم يشعرون بالإحراج والسخرية حين يطلب منهم أحد نطق هذا الكلمات الطويلة أو قراءتها.

أعراض فوبيا الكلمات الطويلة

وتوجد بعض الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بفوبيا الكلمات الطويلة، والتي تشير إلى إصابته به والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

ارتجاف

تعرق

دوخة

إغماء

جفاف الفم

صداع الرأس

مشكلة في التنفس

الشعور بالقلق من الأشخاص الذين تجبرهم طبيعية عملهم على التعامل مع الكلمات الطويلة مثل الأطباء أو الأكاديميين وغيرهم.

أسباب فوبيا الكلمات الطويلة

تشير بعض الأسباب والعوامل إلى الإصابة بهذا النوع من الفوبيا، ويرجع بعضها في الكثير من الأحيان إلى معاناة الشخص في طفولته من تعلم الكلمات أو الهجاء، وذلك ما جعله يشعر بالهلع والخوف عندما يرى كلمات طويلة أمام عينيه لأنه يتذكر ما مر به في وقت سابق.