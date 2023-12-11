ما هي أعراض «فوبيا الدم»؟.. توجه للطبيب في هذه الحالة

يعاني كثير من الناس رهابا نفسيا يعرف بـ«فوبيا الدم»، وتسمى بـ«الهيموفوبيا»، وهي حالة من الخوف تأتي عند مشاهدة الدم يجعلهم يشعرون بحالة اختناق ويمكن أن يصل إلى الإغماء، ويعد أحد أنواع الرهاب الاجتماعي الذي يمكن أن يأتي دون أسباب.

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بدأ حديثه لـ«الوطن» حول هذا النوع من الفوبيا، بالإشارة إلى أن رهاب الدم أو الخوف من الدم نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي، وهي حالة مرضية نفسية وليست عضوية يمكن أن تأتي لأي شخص من جميع الفئات العمرية، ويمكن أن يكون لسبب معين كحدث في الماضي تسبب في حالة نفسية عند المريض أو أن المريض يعاني من الوسواس القهري الذي يمكن أن يتسبب في حدوث فوبيا الدم، ومن الممكن أيضًا أن يحدث بدون أسباب.

أعراض فوبيا الدم

ومن أعراض فوبيا الدم وفقًا لـ«فرويز» عند مشاهدة المريض لمشهد الدماء يشعر بزغللة في العين مع الشعور بالصداع، مصاحباً حدوث رعشة في اليد والقدمين، بالإضافة إلى الجفاف الشديد في الحلق مع ألم وتقلصات في المعدة، وعدم تنظيم في ضربات القلب.

علاج فوبيا الدم، وفقًا لـ«استشاري الطب النفسي» تتمثل في ضرورة زيارة الطبيب النفسي والتحدث معه عن الأسباب وأخذ الاستشارة الطبية، لافتا إلى أن نسبة 90% من المرضى لا تستجيب للعلاج الدوائي وفي هذه الحالة نقدم لهم جلسات العلاج السلوكي للتخلص من فوبيا الدم نهائياً.