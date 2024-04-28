هل تخشى الصعود إلى الأماكن العالية؟.. اعرف طرق علاج «فوبيا» المرتفعات

يعاني بعض الأفراد من الخوف الشديد الذي يصل إلى درجة الذعر عند التواجد في الأماكن المرتفعة، ما يُعرف باسم فوبيا المرتفعات أو رهاب الأكروفوبيا، وهو يعد أحد أكثر أنواع الرهاب انتشارا، وتوجد الكثير من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بفوبيا المرتفعات، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

أسباب فوبيا المرتفعات

تحدث فوبيا المرتفعات نتيجة عدة عوامل، منها تعرض الإنسان لتجربة مؤلمة، كالسقوط من مكان مرتفع أو رؤية شخص مُقرب منه، يسقط أمامه من مكان مرتفع، وربما يعود سبب حدوث الفوبيا إلى العوامل الوراثية، إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بهذا النوع من الفوبيا، ما قد يؤدي إلى الخوف الشديد من أي مرتفع حتى لو كان قصيرًا.

وهناك مجموعة من الاعراض النفسية والجسدية المرتبطة بفوبيا المرتفعات، أوضحها الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، منها الشعور بضيق التنفس، وزيادة ضربات القلب، وزيادة التعرق، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والارتعاش، كما يعاني المريض من بعض الأعراض النفسية مثل القلق المفرط والفزع الشديد، عند رؤية المرتفعات والبكاء والصراخ.

وأضاف فرويز خلال حديثه لـ«الوطن»، أن فوبيا المرتفعات تعيق الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، إذ نراه يمتنع عن ركوب الطائرات، وكذلك يرفض الصعود إلى أي مكان مرتفع، لتجنب المشاعر السلبية التي يشعر بها.

علاج فوبيا المرتفعات

يمكن علاج فوبيا المرتفعات، بحسب استشاري الطب النفسي، من خلال العلاج الدوائي، المتمثل في تناول أدوية مضادة للقلق والتوتر أو العلاج السلوكي المعرفي، الذي يعتمد على نقاش الطبيب مع المريض عن أسباب خوفه من المرتفعات ومساعدته على التخلص من مشاعر القلق والخوف الذي تنتابه عند الصعود إلى مكان مرتفع.