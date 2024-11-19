محافظ القليوبية يبحث شكاوى المواطنين في لقاء جماهيري: بابي مفتوح للجميع

«أنا المحامي الخاص بك وبكل أهالي القليوبية» هذا ما أكده المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية لإحدى المواطنات خلال عقد اللقاء الجماهيري للمواطنين في مجلس مدينة كفرشكر لمناقشة طلبات أهالي مراكز بنها وطوخ وكفر شكر، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والنواب أبوسريع أمام عضو مجلس الشيوخ وعربي فؤاد عضو مجلس النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة

وكل محافظ القليوبية بسرعة حل مشكة سيدة تشتكي من تعدي جار على ملكية أرض تخصها، مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع لعرض الشكاوى بدون أي وسيط

الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات

كما استمع محافظ القليوبية خلال اللقاء الجماهيري إلى شكاوى ومقترحات عدد كبير من المواطنين من مراكز بنها وطوخ وكفر شكر، حيث جرى اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

تقديم الدعم اللازم لأسرة تعاني من ظروف صعبة

ووجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم لأسرة تعاني من ظروف صعبة، من خلال توفير معاش تكافل وكرامة لوالد طفل من ذوي الهمم، لتغطية نفقات علاج الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية، كما وجه بتوفير سكن كريم لسيدة مطلقة تعول 6 أبناء، وتواصل مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لإعفاء أبنائها من المصاريف الجامعية.

توفير فرص عمل لشاب من ذوي الهمم

وحرص المحافظ على تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، حيث تمكن من توفير فرصة عمل مناسبة لشاب من ذوي الهمم في إحدى الشركات الخاصة، مع مراعاة طبيعة إعاقته وقدراتهن وتوفير فرص عمل لفتاة في شركة خاصة.

وخلال اللقاء استعراض محافظ القليوبية المشاكل الخدمية للمواطنين ووجه الإدارة الهندسية بالمحافظة بمعاينة شكوى مواطن يتضرر من غلق شارع بقرية بتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح الشارع وإزالة أي عوائق تعيق حركة المرور والمواطنين.

كما وجه المحافظ الإدارة الهندسية بالتنسيق مع أحد أساتذة الطرق والجهات المختصة، لدراسة إمكانية إنشاء مطبات صناعية، أمام المستشفى الجامعي ببنها، حرصا على أرواح المواطنين بعد حالات الوفيات المتكررة.