محافظ القليوبية: البدء في حل مشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة المشكلات الخاصة بالمستثمرين بالمحافظة، والبدء في حلها تيسيرًا على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال وتطويرها، لتحقيق رؤية مصر في للتنمية المستدامة 2030.

وذلك بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية و مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة ومدير المناطق الصناعية ورئيس قطاع شركة كهرباء جنوب الدلتا ومدير الشؤون القانونية ومدير الشؤون المالية والإدارية و مندوب شركة الغاز ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومندوب الإسعاف ومندوب التليفونات ومندوب المساحة .

المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين

حيث تم مناقشة العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين التابعتين لمركز ومدينة الخانكة، ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربية لبعض المصانع، وتسهيل الإجراءات للحصول على تلك الزيادة، بالإضافة إلى طلب جمعية المستثمرين بالشروق توفير الخدمات الإدارية الأساسية بالمنطقة، ومنها نقطة شرطة و نقطة إطفاء -ونقطة إسعاف ومن طلبات مستثمري منطقة الصفا الصناعية إيجاد حلول لعدم توافر خدمات الاتصالات والغاز بالمنطقة،

زيادة القدرة الكهربائية

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية شركة كهرباء جنوب القاهرة بسرعة الإفادة عن مدى إمكانية زيادة القدرة الكهربائية، بحيث يتم توزيع التكلفة على عدد من المستثمرين الراغبين في زياده القدرة التشغيلية مع توفير مقر لشركة الاتصالات والبريد بالمبنى الإداري بمنطقة الصفا، حتى يتسنى لهم التنسيق مع السادة المستثمرين وفي توفير الخدمات الادارية، ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن وهيئة الإسعاف والإفادة ببيان مدى إمكانية توفير تلك الخدمات بالمنطقة الصناعية .

وأكد محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين، في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين .