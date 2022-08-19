اتحاد طلاب تحيا مصر ينظم مؤتمرا لبحث مشكلات تغير المناخ في القليوبية

نظم وفد اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية مؤتمراً علميا بمجمع خدمات المرأة بمحافظة القليوبية تحت عنوان ملتقى شباب الجمهورية الجديدة والمناخ cop27، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية.

شارك بالمؤتمر مصطفى قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر والدكتور محمد شاهين رئيس اللجنة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

الدور الإعلامي للتوعية بقضايا البيئة

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها وتناول الدور الإعلامي وأهميته في التوعية بالقضايا البيئية محليا وعالميا وضرورة استغلال عقد مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في الترويج لمصر والسياحة المصرية عالميا.

كما قدم الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها رؤية متكاملة للقضايا البيئية التي يجب التصدي لها عالميا.

واستعرض الدكتور محمد شاهين رئيس اللجنة المركزية للتغيرات المناخية التحذيرات العالمية وما يتطلبه ذلك من عمل على إيجاد الحلول المناسبة.

محاور ملتقى المناخ بالقليوبية

وعقب الكلمات الافتتاحية تم تقسيم المؤتمر إلى 3 محاور رئيسية في التغيرات المناخية وتأثيرها على الاستراتيجيات المستقبلية للدول، ومحور التغيرات المناخية وتأثيرها على تحقيق التنمية المستدامة ومحور دور المبادرات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

شملت الجلسة الأولى الحديث على التحول الرقمي و تأثير المناخ على التغيرات المائية، ودور الإعلام في التوعية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وشملت الجلسة الثانية الحديث على العمران والبيئة، التكيف مع تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.

تفاصيل الجلسة الثالثة

واستكمل بالجلسة الثالثة الحديث على الزراعة المستدامة وتأثيرها على التغيرات المناخية، ودور التوعية البيئية في مجابهة التغيرات المناخية، وإعادة التدوير ودورة في التكيف مع التغيرات المناخية، ودور الهيئات الشبابية في دعم الجهود الوطنية في التغيرات المناخية.

وخلال الجلسة الختامية تم تكريم عددا من المنسقين المتميزين ومنهم أحمد كركيت، أحمد الشريف، أيمن الدهشان، مدحت قطامش، مصطفى قطامش، وبعض المنسقين بالمحافظات المجاورة وتكريم الوفد الذي شارك من أعضاء اتحاد طلاب تحيا مصر محافظه القليوبية.