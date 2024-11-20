«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. أمطار رعدية وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر

درجات الحرارة اليوم على جميع مدن وأنحاء الجمهورية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

شرم الشيخ: العظمى 28 الصغرى 18.

الإسكندرية.. العظمى 23 الصغرى 15.

العلمين.. العظمى 22 الصغرى 15.

مطروح.. العظمى 22 الصغرى 13.

دمياط.. العظمى 23 الصغرى 18.

الغردقة: العظمى 28 الصغرى 17.

سفاجا: العظمى 29 الصغرى 18.

مرسى علم: العظمى 27 الصغرى 18.

القاهرة.. العظمى 25 الصغرى 17.

العاصمة الإدارية.. العظمى 26 الصغرى 15.

6 أكتوبر.. العظمى 26 الصغرى 15.

بنها.. العظمى 24 الصغرى 17.

دمنهور.. العظمى 23 الصغرى 16.

وادي النطرون.. العظمى 25 الصغرى 15.

كفر الشيخ.. العظمى 23 الصغرى 15.

المنصورة.. العظمى 23 الصغرى 16.

الزقازيق.. العظمى 25 الصغرى 16.

شبين الكوم.. العظمى 24 الصغرى 16.

طنطا.. العظمى 24 الصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 24 الصغرى 17.

الإسماعيلية: العظمى 26 الصغرى 16.

السويس: العظمى 25 الصغرى 14.

العريش: العظمى 24 الصغرى 13.

رفح: العظمى 23 الصغرى 13.

كاترين: العظمى 19 الصغرى 7.

طابا: العظمى 24 الصغرى 15.

الفيوم: الحرارة العظمى 24 الصغرى 14.

بني سويف: العظمى 25 الصغرى 13.

المنيا: العظمى 25 الصغرى 12.

أسيوط: العظمى 26 الصغرى 11.

سوهاج: العظمى 27 الصغرى 13.

قنا: العظمى 27 الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 27 الصغرى 14.

أسوان: العظمى 27 الصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 27 الصغرى 11.

أبو سمبل: العظمى 28 الصغرى 15.