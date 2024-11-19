سقوط أمطار خفيفة على الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق مساء اليوم، الثلاثاء، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ.

وشهدت مدينة التعاون شمال مدينة الإسماعيلية وبعض المناطق التابعة لقرية عين غصين والضبعية سقوط أمطار متوسطة مساء اليوم، انخفضت حدتها في قلب المدينة.

واستمرت الأمطار حوالي ربع ساعة تقريبا، دون أي تأثير علي الحركة المرورية علي الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية، مع بدء تجهيز فرق الطوارئ في الأحياء والمدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

طوارئ في محافظة الإسماعيلية بسبب الأمطار

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جميع رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستعداد لسقوط الأمطار على الطرق وداخل المدن، وأماكن تجمعات الأمطار مع سرعة رفعها قبل أن تراكمها.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إن جميع فرق الطوارئ مٌتواجدة في الأماكن التي تم حصرها باعتبارها من أكثر المناطق التي تشهد تجمعا لمياه الأمطار، لرفعها أول بأول حال زيادة سقوط الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار كثيفة خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت في عدد من مدن ومحافظات البحر المتوسط الشمالية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار السحب الكثيفة الممطرة.

وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.