عاجل.. اختيار أول مسلم في إدارة ترامب.. من هو محمد أوز؟

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه اختار الطبيب والشخصية التلفزيونية الشهيرة الدكتور محمد جنكيز أوز، لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).

دكتور أوز مديرًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية

واختار ترامب الدكتور محمد أوز لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ويتطلب هذا المنصب موافقة مجلس الشيوخ، حسبما أعلن موقع «أكسيوس».

وأشار ترامب إلى أن الدكتور أوز سيعمل بشكل وثيق مع وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور لمواجهة الأمراض المزمنة.

دكتور أوز كان يعمل كجراح للقلب

ولم ينجح أوز، جراح القلب السابق في الترشح لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا في عام 2022، حيث خسر أمام السيناتور جون فيترمان الذي تحول إلى مضيف برنامج حواري تلفزيوني.

ومحمد جنكيز أوز الشهير بدكتور أوز هو مواطن أمريكي مسلم متصوف من أصول تركية ويبلغ من العمر 62 عاما، وهو أول مسؤول مسلم يتولى منصب مهم في إدارة ترامب.

ولد دكتور أوز في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لأسرة تركية مسلمة، حيث ينتمي والده لمقاطعة قونية في تركيا، وكان يعمل جراحًا، أما والدته والدته فكانت من أصل شركسي ومن عائلة ثرية في إسطنبول، وهو حاصل على عدد من الجوائز وبراءات الاختراع.