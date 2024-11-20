أمنية للملحن الراحل حازم عادل أراد تحقيقها قبل وفاته

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن حازم عادل حسبما أعلن صديقه عبده منصور، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

وكانت آخر أمنية للملحن الراحل حازم عادل والتي أعلن عنها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتداولها أصدقاؤه عبر إعلان خبر وفاته وهي أن يكون مطربًا وملحنًا مشهورًا.

حيث تداول أصدقاؤه أمنيته التي كان نصها: «السنة دي هبقي أشهر ملحن و مغني إن شاء الله».

لتنهال التعليقات على منشوره كالتالي: «ربنا يرحمك.. ربنا يرحمك يا صاحبي.. أكيد كل الفرحة اللي كنت مستنيها متشالك أحسن منها عند ربنا.. ربنا يرحمك».

وفاة الملحن حازم عادل

وأعلن الفنان عبده منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة صديقه الملحن حازم عادل قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل توفي.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس». وأضاف «ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك».