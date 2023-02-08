أمنية متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد بعد اعتزاله الغناء

أعرب متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد، عن آماله بأنّ يكون مؤذنًا في أحد المساجد الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بعد إعلان اعتزاله الغناء بشكلٍ نهائي «اعتزلت الغناء ومش هرجع له تاني».

أستعد لتسجيل قراءة القرآن الكريم بصوتي

وقال متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد، لـ«الوطن»، إنّ «الفترة المُقبلة أستعد لتسجيل قراءة القرآن الكريم بصوتي، وكذلك تسجيل أناشيد وأدعية دينية، وأعيش حياتي زي أي شخص بعيدًا عن التشدد»، مازحًا بقوله: «مش بقول على نفسي إن هكون شيخ الإسلام».

قدوتي الشيخ مشاري راشد في قراءة القرآن

وأضاف متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد، أنه حافظ للقرآن الكريم كاملًا، والتحق بدورات تدريبية في القراءات، معقبًا: «قريب جدًا هيكون في أناشيد وابتهالات، وحلمي أكون مؤذن كبير».

وتابع متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد، «أنا قدوتي الشيخ مشاري راشد في قراءة القرآن الكريم، أما في الأذان قدوتي عبدالمجيد السريحي، مؤذن المسجد النبوي، وهو صديقي جدًا وعلى تواصل دائم».