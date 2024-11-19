وفاة الملحن حازم عادل

رحل عن عالمنا منذ قليل، الملحن الشاب حازم عادل، وفقا لما أعلنه صديقه عبده منصور، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

وفاة الملحن الشاب حازم عادل

وكتب عبده منصور «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس».

وتابع «ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك».