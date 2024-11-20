مندوب مصر أمام مجلس الأمن: السلام العادل الضمان الآمن لجميع دول المنطقة

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي، أن الدولة المصرية تدين الحرب الإسرائيلية على غزة وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكر مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن مصر تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتدعو مجلس الأمن لتبني قرار، وفقا للفصل السابع لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن الدولة المصرية تدعو لوقف العدوان على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم التعامل مع القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب.

ولفت مندوب مصر أمام مجلس الأمن، إلى أنّ السلام العادل هو ضمان الأمن لجميع دول المنطقة وحان الوقت لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.