أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. كم سعر سبيكة وزن 1 جرام؟
كتب:
وليد عبد السلام
10:36 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
سبائك ذهب
تتراوح أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024، ما بين 4 آلاف و404 جنيها و498 آلاف و970 جنيها، إذ يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 4 آلاف و229 جنيها، وفقًا لشعبة الذهب ومنصة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهب.
ما هي أسعار سبائك الذهب اليوم؟
وتأتي أسعار السبائك الذهب اليوم، في الصاغة بداية من وزن 1 جرام وحتى 116.65 جرام، وفقًا لشعبة الذهب ومنصة «جولد بيليون» المتخصصة في الذهب كما يلي:
كم سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24؟
يبلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم نحو 4 آلاف و404 جنيها.
أسعار سبائك الذهب 2.5 جرام
وسجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم في محلات الصاغة نحو 10 آلاف و815 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 5 جرامات
وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم في محلات الصاغة، نحو 21 ألفا و465 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم
وسجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم في محلات الصاغة، نحو 42 ألفا و960 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 20 جرام
وبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم في محلات الصاغة، نحو 85 ألفا و880 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جراما
وسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم في محلات الصاغة نحو 214 ألفا و500 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 100 جرام
ووصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم في محلات الصاغة نحو 428 ألفا و900 جنيه.
سعر سبيكة الذهب 116.5 جرام
وسجل سعر سبيكة الذهب 116.5 جرام اليوم في محلات الصاغة نحو 498 آلاف و970 جنيهًا.
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