مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي دمر مشفى أبو يوسف النجار في رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن وضع المنظومة الصحية في قطاع غزة سيئ للغاية، ولا سيما مشفى كمال عدوان في الشمال، الذي من المفترض أنه يستقبل الحالات الأكثر في هذه المحافظة التي تتعرض منذ أكثر من 40 يوما إلى عملية عسكرية متواصلة، ومازالت الطائرات من نوع «كواد كابتر» تطلق النيران في محيط المشفى.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مستشفى كمال عدوان خلال الساعات الماضية تعرض سقفه لقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية، وكذلك بوابة المشفى، ما أدى لإصابة عدد من الجرحى المتواجدين ومرافقيهم داخل المشفى، كما كشفت الصور أن الاحتلال دمر مشفى أبو يوسف النجار في حي جنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض منذ 7 مايو الماضي لعملية برية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال واصل الهجوم في جنوب القطاع، تحديدا في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، جرى نسف المزيد من المربعات السكنية، رغم أن الأيام والأشهر الماضية شهدت كثافة في هذه التفجيرات، لكن من الواضح أنه في غضون الأيام الأخيرة جدد الاحتلال هذه العمليات في أقصى المناطق الغربية من المدينة.