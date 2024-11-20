روتين العناية بالبشرة في الشتاء.. لحمايتها من الجفاف والإكزيما

العناية بالبشرة في الشتاء أمر ضروري لكل السيدات، لحمايتها من الجفاف خاصة عند الخروج، في ظل البرودة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة، وينصح باستخدام منتجات ذات جودة جيدة، تحتوي على نسبة عالية من الترطيب، مع إتباع مجموعة من النصائح الضرورية، مثل الابتعاد عن غسيل الوجه بالصابون العادي.

تتطلب العناية بالبشرة في الشتاء اهتماما كبيرا، لتجنب جفاف الجلد، نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتعرض للهواء، لذا ينصح باستخدام مستحضرات ترطيب عالية الجودة، وفى الوقت ذاته متوسطة التكاليف، ويفضل أن تكون تحت إشراف الطبيب، لأن كل بشرة تحتاج إلى مرطب خاص، مع ترطيب اليدين والقدمين أيضا، بحسب موقع healthline.

العناية بالبشرة في الشتاء

لا ينصح بغسيل الوجه بالصابون العادي، لأنه يسلل الإضرار بالبشرة وجفافها، بالإضافة إلى ظهور الحبوب والبثور، لذا ينصح باستخدام أي نوع غسول طبي، يحتوي على زيوت مرطبة ومهدئة للجلد، مع ضرورة استخدام مياه فاترة وليست ساخنة، للحفاظ على البشرة جيدا، وبشكل عام استخدام المياه الساخنة في أثناء الاستحمام لمدة طويلة، يحرم الجلد من زيوته الطبيعية، مما يسبب جفاف شديد ويزيد من تهيج الجلد.

عدم ترطيب الجلد بشكل كاف، يجعل البشرة الجافة أكثر عرضة للتهيج، وبالتالي الحكة الشديدة، مما يؤدي إلى تفاقم الحبوب في حالة وجودها، لذا من المهم استخدام مرطبات خالية من العطور والمواد الكيميائية الضارة.

استخدام «صن بلوك» لحماية البشرة

استخدام «صن بلوك» لحماية البشرة من حرارة الشمس، حتى لو كانت أقل في فصل الشتاء، إلا أن الجلد يمكن أن يكون معرضا للأشعة الضارة، لذا من المهم حمايته جيدا، من خلال وضع «الصن بلوك» على الوجه.

الابتعاد عن التعرض المباشر للبرودة

الابتعاد عن التعرض المباشر للبرودة، لأن التغييرات الشديدة في درجات الحرارة يمكن أن تسبب مشاكل عديدة للبشرة، منها تهيج الجلد، ويصبح الشخص أكثر تعرضا للإصابة بالإكزيما والحساسيات المتعددة.