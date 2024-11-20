نادين نجيم: كنت أتباهى باللهجة المصرية أمام صديقاتي في المدرسة

قالت الفنانة نادين نجيم نسيب، إنّ تعليقات المصريين عليها محترمة ومهذبة، موضحةً: «لم أسمع شيئا ضايقني من المصريين، هم محترمون ومهذبون كثيرا».

وأضافت، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة «dmc»، أنّها تشعر بالسعادة عندما تزور مصر لأن الطريقة التي يحبها المصريون بها «من القلب»، لافتةً، إلى أن الشعب المصري لا يعرف المجاملة.

وتابعت: «ليس من السهل أن يحب الشعب المصري من خارج منطقته ويحكي بغير لغته في المسلسلات، وهذا شيء معلوم، والمصريون يحفظون مشاهد لي، وأكثر مسلسل أحبوه لي كان صالون زهرة».

وأشارت نادين نسيب إلى أنها تربت على الأفلام المصرية التي كانت تشاهدها في التلفاز، ولم تكن تعلم أنها موهوبة في التمثيل، ولم تفكر فيها مطلقا، وكانت تريد أن تصبح طبيبة، لكنها قررت دراسة إدارة الأعمال في اللحظة الأخيرة، ولم يكن يخطر في بالها نهائيا أن تصبح فنانة.

وواصلت: «كنت أتحدث باللهجة المصرية بشكل منضبط وأنا صغيرة مع صديقاتي في المدارس، وكنت أشوف حالي على أصحابي بالتحدث باللهجة المصرية وتقليد المشاهد من الفن المصري، وكنت أحفظ مشاهد كاملة بين شخصين».