سر ظهور نادين نسيب نجيم بإصابات وكدمات في الوجه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة نادين نسيب نجيم ظهرت فيها وهي بها كدمات في وجهها، وهو الأمر الذي جعل الجمهور قلقا بشكل كبير عليها متسائلين عن السبب وراء هذه الكدمات وهل هو حادث أم لا؟

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن حقيقة الأمر والسبب وراء ظهور كدمات على وجهها، بعد مشاركة جمهورها بصورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» بكدمات في وجهها، مبينة السبب وراء ذلك.

السبب وراء كدمات وجه الفنانة نادين نسيب نجيم

حيث كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم أن هذه الكدمات مجرد مكياج بسبب الشخصية التي تلعبها فى أحد الأعمال الدرامية، والتى تخوض من خلالها السباق الرمضاني لعام 2023 وهذا يعني أنها لم تتعرض لأي إصابات أو حادث كما أشيع.

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم كانت قد شاركت منذ أيام عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور إنستجرام صورة لهدية خاصة، قدّمها لها اللاعب العالمي ميسي، وهي التي شيرت الخاص به وذلك من أجل ابنها.