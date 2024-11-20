نادين نجيم: أسيطر على حساب ابنتي بـ«تيك توك» لضمان التحكم في التعليقات

قالت الفنانة نادين نجيم نسيب، إنّها أنشأت حسابا لابنتها على منصة تيك توك، وتسيطر عليه، وجعلته «PRIVATE»: «أنا أسيطر عليه ولا أحد يشاهد هذا الحساب، وأضافت عليه صديقاتها وأقاربها، وأمنعها من نشر أي بوست».

وأضافت نادين نسيب، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة «dmc»: «قالت لي صديقتي تنشر كما تريد، لكنني رفضت وقلت لها مليش دعوة، مفيش بوست يبقى PUPLIC».

وتابعت الفنانة: «ممنوع تعمل ACCEPT لأحد أو FOLLOW لأحد، وأسيطر عليه بشكل كامل وأفحص حسابها دائما»، لافتةً، إلى أن ابنتها «شاطرة في الرقص والتمثيل»، ووافقت أن تشارك رقصاتها عبر حسابها الشخصي وليس حساب ابنتها، حتى تضمن السيطرة جيدا على التعليقات.

وواصلت: «ابنتي موهوبة، لكني أحاول تحييدها عن السوشيال ميديا، لأنها تفتقر إلى السيطرة، فهناك ناس لا يجيدون كتابة التعليقات الجيدة، ويتسمون بقلة التهذيب والتربية والأخلاق، ولا أعرف كيف يتجرأ أحد على طفلة بريئة، ولا نعرف ما يدور بخلد الناس، لذا، أخاف على ابنتي كثيرة.. عالم السوشيال ميديا أكثر شيء يسبب التوتر لي».