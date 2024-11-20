نادين نسيب: «السوشيال ميديا» مليئة بالجيوش الإلكترونية.. وتعرضت للتنمر بسبب إعلان

قالت الفنانة نادين نجيم نسيب، إنّ السوشيال ميديا أصبحت تشهد مصالح مادية كثيرة، فالبعض أصبح مطالبا بدفع المال مقابل عدم تعرضه للهجوم، مواصلة: «صار فيه شيء اسمه نشتري حسابات مزيفة وتعليقات وإعجابات».

وأضافت نادين نسيب، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة «dmc»: «الهجوم لا يشغلني، ولا أريد أي شخص يدافع عني، فأكثر الموجودين على السوشيال ميديا جيش إلكتروني، ونجد الحرب على تويتر، والعكس على إنستجرام، وبالتالي فإن السوشيال ميديا لعبة خطيرة».

وتابعت الفنانة نادين نسيب: «على تويتر، نجد الدنيا في لبنان سوداء.. حرب وقتل ودمار، والعكس تماما على إنستجرام، نجد المطاعم والسهر والضحك والحياة وردية، وهو ما يعني أن ثمّة شيء يحرك كل ذلك».

وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمر بسبب الدعاية لأحد المنتجات، واتهمت بعمل إيحاءات غير لائقة بسبب إعلان صوّرته في «بانيو»، فنشرت فيديو على سناب شات وكانت تمزح مع متابعيها، وقالت لمن اتهمها بالإيحاءات «يا مدام صفي النية»، لكن متابعيها غضبوا منها أيضا: «قالوا كلام مش حلو أبدا، كلام عيب، لكني تعودت على ذلك».

وواصلت: «على السوشيال ميديا، أشعر بأن البعض يتمنى أن يراني ضعيفة ومنكسرة، اتمنوا لي ودعوا عليّ اخسر ولادي، وأكثر طلاق تم الحكي عنه هو طلاقي، الناس حكت عن طلاق أنجلينا جولي وبراد بت أسبوعين بينما حكوا عن طلاقي 5 سنوات».