جدول ومواعيد امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 للعام الدراسي 2024 - 2025، التي تشمل جميع مدارس المرحلة الثانوية للصف الثاني الثانوي في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ ستجرى الامتحانات في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وأوضحت المديرية أن كل إدارة تعليمية ستحدد مواعيد الامتحانات المناسبة لكل مدرسة وفقاً للتوقيتات المحددة بقرار وزاري لضمان التنظيم.

امتحان الصف الثاني الثانوي شهر نوفمبر 2024

وقالت هبة سليمان، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إن امتحانات الصف الثاني الثانوي شهر نوفمبر 2024 ستقام في الفترة المسائية والصباحية حسب كل مدرسة، مشيرة إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بحسب القرار الوزاري رقم 138.

امتحان المستوى الرفيع

وفيما يتعلق بامتحان المستوى الرفيع «الإنجليزي الإضافي»، أوضحت سليمان في تصريح لـ«الوطن» أنه سيُعقد يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، قبل موعد الامتحانات العامة، وسيكون في الحصة الثالثة والرابعة من اليوم الدراسي، وستبدأ الامتحانات العامة في اليوم التالي، وتقام خلال اليوم الدراسي المعتاد، في الفترتين الصباحية والمسائية.