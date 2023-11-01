«تعليم الإسكندرية»: بدء تنفيذ حملة «100 مليون صحة» بالمدارس بإدارة العجمي 

أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مديرية تعليم الإسكندرية بدأت تفعيل مبادرة 100 مليون صحة بالمدارس للكشف على جميع الطلبة فى مختلف مراحل التعلي.

الكشف والعلاج مجانا

وأضاف أنه تم التنسيق مع مسئولي تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتشمل جميع مدارس محافظة الإسكندرية الحكومية والرسمية لغات ويتم خلال المبادرة توقيع الكشف الطبى على الطلبة وعمل التحاليل الطبية اللازمة ومتابعة وتحويل أى طالب يعانى الأمراض المزمنة إلى إحدى المستشفيات لإستكمال علاجه على نفقة المبادرة الرئاسية ودون أى تكلفةمادية على أولياء الأمور.

أمراض الأنيميا والتقزم

وأشار بسيونى محمد ، مدير عام إدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية إلى أنه قام بمتابعة المبادرة الرئاسية للكشف الطبي على طلبة المدارس، وذلك بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد بحضور هبة سليمان، وكيل الإدارة وأمل على مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية وقال إن المبادرة تهدف إلى توقيع الكشف الطبي على طلبة المدارس في بداية أعمارهم لتشخيص الحالات ورعايتهم صحيا رعاية كاملة للكشف عن الأنيميا وأمراض السمنة والتقزم.