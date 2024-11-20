سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-11-2024 في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-11-2024 في البنوك المحلية خلال بداية التعاملات الصباحية، ليسجل في المتوسط 49.46 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.50 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وبلغت أسعار الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد، 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.