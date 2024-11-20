السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية

يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسؤولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي جرى تعيينه سفيرًا لدى المجر.

وتولى السفير محمد الشناوي منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021- 2024، كما عمل وزيرًا مفوضًا ومستشارًا في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.