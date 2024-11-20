رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية

كتب:

أ ش أ
09:06 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
السفير محمد الشناوي

السفير محمد الشناوي

يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسؤولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي جرى تعيينه سفيرًا لدى المجر.

وتولى السفير محمد الشناوي منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021- 2024، كما عمل وزيرًا مفوضًا ومستشارًا في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.

اقرأ المزيد:

نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل في الحبس الاحتياطي

أحمد الطاهري: بيان رئاسة الجمهورية شدد على إزالة كل العراقيل أمام دخول المساعدات لغزة

رئاسة الجمهورية: توافق مواقف مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى تهدئة في غزة

لاعبات منتخب اليد يشاركن في انتخابات رئاسة الجمهورية (صور)

نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية
بقلم أ ش أ