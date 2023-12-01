نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

انطلقت، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية لمحمود الشريف نقيب الأشراف.

وطالب محمود الشريف، نقيب الأشراف، الحاضرين في المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، موجها التحية لشعب فلسطين الصامد وأبناء غزة البواسل.

ووجه نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الشكر للحضور في المؤتمر الحاشد، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجهم بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد نقيب الأشراف دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي واهتزت القاعة بهتافات «تحيا مصر».

ويحضر المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد أبوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.