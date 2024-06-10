أحمد الطاهري: بيان رئاسة الجمهورية شدد على إزالة كل العراقيل أمام دخول المساعدات لغزة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، ستتوقف بالرصد والتحليل أمام آخر التطورات في قطاع غزة، والحرب الشنعاء التي تقودها إسرائيل في القطاع.

بلينكن قابل الرئيس واستمع لمحددات مصرية واضحة

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تطورات كثيرة ومتلاحقة، واليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري الجولة الثانية له منذ أكتوبر الماضي، وقابل الرئيس السيسي واستمع لمحددات مصرية واضحة عكسها بين رئاسة الجمهورية».

وأشار إلى أن بيان رئاسة الجمهورية، شهد مصطلح التشديد المصري على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا التشديد يتعلق بـ3 عناصر، وهي: إزالة كل العراقيل أمام إنفاذ أو دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وتوقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار ومنع توسيع دائرة الصراع، والمضي قدما في حل الدولتين، وهذا هو الخطاب المصري الذي استمع بلينكن إليه اليوم.