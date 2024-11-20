كاتب صحفي: مصر أصبحت صوت قوي للدول الأفريقية على الساحة الدولية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين فاعلة ومهمة للغاية، موضحا أنّ مصر أصبحت صوت قوي على الساحة الدولية، إذ إنها لا تعبر عن نفسها فقط كدولة مؤثرة في إقليمها، لكن تعبر عن صوت الدول الأفريقية والنامية والداعية لنظام دولي أكثر توازنا واحتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

مصر تولي أولوية خاصة لوقف إطلاق النار

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تولي أولوية خاصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، على هامش قمة العشرين، مشيرا إلى أنها تركز على أهمية إعلاء مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع أزمات المنطقة، إذ تمثل مصر خطاب سياسي مستقر وراسخ.

مصر قوة السلام الأولى في المنطقة

وتابع: «الصوت المصري خلال قمة العشرين يستند إلى أدوار وأفعال متوازنة وعملية من أجل وقف إطلاق النار، ما يعطي مصر مصداقية كبيرة أمام المجتمع العالمي، ويعطي الدور المصري فاعلية خاصة، إذ إن مصر قوة السلام الأولى في المنطقة والمرتكز الحقيقي من أجل وقف إطلاق النار».