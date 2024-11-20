انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بجامعة أسوان ضمن مبادرة بداية

انطلقت صباح اليوم، فاعليات اليوم الرياضي الذي تنظمته كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان على مدار يومين، تحت شعار «100 يوم رياضة»، ويُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل مكي عميد الكلية.

وأكد لؤي سعدالدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن اليوم الرياضي يأتي ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، حيث تعمل الجامعة على تنفيذ الأنشطة الطلابية والفاعليات الرياضية والثقافية لتحقيق أهداف المبادرة، وصقل مهارات وقدرات الطلاب الإبداعية في هذه الأنشطة.

اليوم الرياضي ضمن مبادرة بداية

وأضاف أن اليوم الرياضي يهدف إلى بناء شخصية الطالب وتعظيم قدراته الذهنية والجسمانية، ويتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية، منها ممارسة السباحة ورياضة الكياك بنادي التجديف بأسوان.

ومن جهته، قال الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، أن الفاعليات تتضمن إطلاق مراسم بدء السباق بالحرم الجامعي بصحاري، ثم سباق المشي الرياضي لمسافة 2 كيلومتر.

مسابقات ترفيهية وألعاب جماعية

وأوضح أن اليوم الرياضي يتضمن مسابقات ترفيهية وألعاب جماعية، منها كرة السلة والطائرة وتنس أرضي، ثم عرض فاعليات 100 يوم رياضة بقاعة المشير طنطاوي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد الرياضي للجامعات ومحافظة وجامعة أسوان.