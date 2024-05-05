رئيس جامعة أسوان: طلاب هندسة استبدلوا حفل تخرجهم بتطوير مسجد الكلية

استبدل طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة في جامعة أسوان، باحتفالهم بالتخرج تطوير مسجد كلية الهندسة، بالجهود الذاتية، لتطويره ليظهر في أبهى صورة.

وأشاد الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، في بيان اليوم بهذه التجربة، معبرا عن أمله في أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات الطلاب وأن يلهمهم الله ويوفقهم، ويصبحوا قدوةً للجامعات المصرية الأخرى.

رئيس جامعة أسوان يشيد بالتجربة

وثمَّن الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، هذه التجربة واصفا إياها بالفريدة من نوعها، وأشاد في بيان صحفي اليوم بالجهود التي بذلها الطلاب وعبّر عن أمله في أن تظهر المزيد من المبادرات القيمة التي تأتي بثمارها لجميع طلاب الجامعة.

وفد من جامعة أسوان يقدم التهنئة للأقباط

وفي سياقٍ آخر، زار وفد من جامعة أسوان، بقيادة الدكتور لؤي سعدالدين والدكتور محمد عبدالعزيز، نواب رئيس الجامعة، عددا من الكنائس لتهنئة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن جامعة أسوان، كان في استقبال وفد الجامعة نيافة الأنبا بيشوى، أسقف أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ولفيف من الآباء الكهنة المطرانية.