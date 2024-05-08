آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة أسوان.. اعرف الشروط والمستندات

تواصل جامعة أسوان، استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها والتي أعلنت عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ ينتهي التقديم عليها خلال أسبوع في الـ 15 من مايو الجاري.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة أسوان وفقًا لما جاء عبر بوابة الوظائف الحكومية، والشروط والمهارات المطلوبة، وجاءت كالتالي:

الوظائف المتاحة

1-مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

2-مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

3- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

المهارات المطلوبة

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- القدرة على التخطيط والمتابعة.

- القدرة العالية على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

- القدرة العالية على التحليل والتفكير الإبداعي والابتكار.

- القدرة العالية على الاتصال.

- القدرة على العرض والتحليل.

طريقة التقديم

وأوضحت الجامعة، في إعلانها، علي راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات على أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة مستوفى الدمغة والمستندات المطلوبة، على أن تُسلم باليد، ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ نشر الإعلان أوبعد انتهاء تاريخ النشر أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة.

المزيد من التفاصيل علي موقع جامعة أسوان من خلال الرابط التالي: https://aswu.edu.eg، أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=kRgM/8ZUwRTtgpekNXIAGw==