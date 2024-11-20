وظائف شاغرة بمينائي شرق بورسعيد والعريش البحري.. الشروط المطلوبة

أعلنت محافظة شمال سيناء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بمينائي العريش البحري وشرق بورسعيد، وذلك ضمن القطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت المحافظة أن التقديم للوظائف سيكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، تجهيز المستندات المطلوبة حتى موعد إعلان التقديم.

رابط التقديم على وظائف مينائي شرق بورسعيد والعريش البحري

وأكد بيان المحافظة أن الوظائف المتاحة سيتم شغلها بنظام التعاقد، وأن جميع التفاصيل والشروط الخاصة بالوظائف الجديدة، مرفقة بالإعلان على الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط كالتالي:

شروط التقديم والأوراق المطلوبة

وتشمل الوظائف الشاغرة في مينائي شرق بورسعيد والعريش بنظام التعاقد: «مدير إدارة مركز العمليات وإدارة الأزمات، ومدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وريس بحري، وبحري، وكهربائي بحري، وميكانيكي بحري، مرشد ثالث، وأخصائي تراخيص أراضي، وريس بحري، وبحري، وميكانيكي بحري، وميكانيكي ديزل، وفني كهربائي، ومراقب أرصفة».