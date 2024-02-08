بشرى سارة.. 7370 جنيها أول مرتب لشاغلي الوظائف الحكومية الجديدة

كشف مصدر حكومي مطلع عن أول مرتب سيتقاضاه الناجحون في اختبارات الوظائف الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة من 18 يناير الماضي الى 15 فبراير 2024، والوظائف الأخرى التي سيتمّ الإعلان عن التقديم لها خلال منتصف فبراير الجاري.

33 ألفًا و27 خريجًا مطلوبون لشغل وظائف في 15 جهة حكومية

وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ إجمالي الوظائف المطلوب شغلها يبلغ 33 ألفًا و27 وظيفة هي وظائف معلم مساعد فصل ومعلم مادة، ومهندسين أخصائيين بالبريد وخبراء وزارة العدل وكيميائيين الطب الشرعي ومهندسين بهيئة الأنفاق والنقل الداخلي والخارجي ومهندسي حجر بالزراعة ومهندسي بالتخطيط واستخدام أراضي الدولة، وموظفي بالشهر العقاري، ومهندسين بالنقل النهري، وأئمة وخطباء بالأوقاف سيتمّ تسكينهمّ على الدرجة الثالثة التخصصية.

ولفت إلى أنَّه بذلك يكون إجمالي أول مرتب سيتقاضاه هؤلاء الخريجون، الحاصلين على المؤهل العالي، عقب صدور قرارات تعيينهم، يبلغ 7 آلاف و370 جنيهًا شاملة الحوافز والعلاوة الدورية وكل مشتملات الأجر الوظيفي.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

أضاف المصدر أنَّ توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، سيتمّ وضع آليات تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية، خلال اجتماعات تضم رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

جدير بالذكر أنَّ هناك 15 جهة حكومية ستفتح أبوابها للتعيينات في وظائف جديدة وفقا للتفاصيل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي على النحو التالي:

- وظيفة معلم مساعد فصل وعدد المطلوبين لها 11 ألفًا و114 خريجًا.

- وظيفة معلم مادة: 18 ألفًا و886 خريجًا.

- وظيفة إمام وخطيب: 1000 إمام وخطيب مسجد.

- مصلحة الشهر العقاري: 300 خريج مؤهل عال.

- وزارة البيئة: 24 باحث بيئي.

- الهيئة العامة للنقل النهري: 4 مهندسين حاسب آلي.

- الحجر الزراعي: 120 أخصائي زراعي.

- هيئة الأبنية التعليمية: 238 وظيفة على الدرجة الثالثة التخصصية.

- هيئة الأنفاق: 101 مهندس وأخصائي شئون مالية ثالثة.

- النقل الداخلي والخارجي: 6 بوظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.

- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة: 10 مهندسين.

- مصلحة الطب الشرعي: 81 معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

- مصلحة خبراء وزارة العدل: 243 خبير حسابات، خبير زراعي، خبير هندسي.

- هيئة البريد: 900 مهندس وأخصائي بريد درجة ثالثة.