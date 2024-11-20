اتحاد الصحفيين العرب يتسلم مقره الجديد في القاهرة

سلمت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب بشارع عبدالخالق ثروت، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مقر جديد للاتحاد لمباشرة أعماله من خلاله.

احتفالية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس اتحاد الصحفيين العرب

وقالت المشاط إنه تم استغلال مقر الوزارة الذي تبلغ مساحته 1550 مترًا مربعًا لصالح الاتحاد، بما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر في احتضان المؤسسات والمنظمات العربية، تأكيدًا على دورها كشقيقة كبرى، مستضيفة وحاضنة لكثير من المبدعين والأدباء والفنانين والمثقفين العرب على مر التاريخ، فضلًا عن حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك.

وتابعت أن تلك الخطوة تأتي بعدما سلمت الوزارة خلال العام الماضي، مقرها الرئيسي بشارع عدلي للمحكمة العربية للتحكيم، بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته بدعم اتحاد الصحفيين العرب وتخصيص مقر للاتحاد في قلب القاهرة، مؤكدًا أن مصر هي بلد الحضارة والنخب العلمية، والثقافية، والسياسية، وأن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على تعزيز جهود التطوير، إذ يضم الاتحاد 20 دولة عربية على مستوى الاتحادات والنقابات.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لاتحاد الصحفيين العرب، وحرصه على لقاء الاتحاد أكثر من مرة»، مشيرًا إلي توجيهات لرئيس بتضمين قيم التضامن العربي، مشيرًا إلى الحرص على أن يكون الإعلام العربي يوحّد ولا يفرق، مشيداً بحرص الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووجه خالد ميري الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، خلال الاحتفالية الشكر للرئيس السيسي على حرصه دعم الصحافة العربية والمصرية، مؤكّدًا أنَّ هذا الأمر تقدير من رئيس الجمهورية والدولة المصرية للصحافة والصحفيين المصريين والعرب، وبما يمكن اتحاد الصحفيين العرب من أداء مهامه في الفترة المقبلة.

وأكّد «ميري» أنَّ الاتحاد كان حريصًا على التواجد في شارع عبدالخالق ثروت، وذلك حتى يباشر الاتحاد دوره في احتضان الصحافة العربية، موضحًا أنَّ الاتحاد سينظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسه نهاية العام الجاري.

وشهد الاحتفال رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.

تكليف وزارة التخطيط بتخصيص مقر لاتحاد الصحفيين العرب

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة، وهو ما يؤكّد تقدير الرئيس السيسي والدولة المصرية للصحافة والصحفيين المصريين والعرب، وبما يمكّن اتحاد الصحفيين العرب من القيام بمهامه في الفترة المقبلة.