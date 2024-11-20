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أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر.. «سعر الأبيض بكام؟»

كتب:

سعيد رمضان
09:52 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 20-11-2024، في مصر ببورصة الدواجن، استقرارًا نسبيا خلال بداية التعاملات اليومية في مختلف المزارع، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 35 و46 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

وكشفت بورصة الدواجن عن سعر الكتكوت الأبيض، بجانب أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر، للعديد من الأنواع، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 30 و36 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 14 و15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 12 و13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 19 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 20 و21 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 17 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن بين 6 و6.5 جنيه.

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بقلم سعيد رمضان