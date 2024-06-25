البنك التجاري الدولي يعلن زيادة حدود بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عبر رسائل نصية لعملائه على الهواتف المحمولة، عن زيادة حدود الاستخدام الدولية داخل مصر وخارجها على جميع البطاقات الائتمانية.

وكتب البنك التجاري الدولي عبر رسائله للعملاء نصًا: «تم زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع البطاقات الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية، اعتبارًا من 26 يوليو 2024».

وأضاف أن هذا التحديث يشمل أيضًا بطاقات الائتمان الحالية، التي قد تم تفعيل حدود الاستخدام الدولية الخاصة بها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، حدود الاستخدام على بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر، في البنك التجاري الدولي.

حدود الاستخدام خارج مصر

قطاع «prime» الحد الشهري للسحب خارج مصر 3500 جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 100 ألف جنيه.

قطاع «plus» الحد الشهري للسحب خارج مصر 5 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 175 ألف جنيه.

قطاع «wealth» الحد الشهري للسحب خارج مصر 8 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 250 ألف جنيه.

قطاع «private» الحد الشهري للسحب خارج مصر10 آلاف و500 جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 300 ألف جنيه.

قطاع «business banking» الحد الشهري للسحب خارج مصر 4 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 175 ألف جنيه.

قطاع «corporate» الحد الشهري للسحب خارج مصر 4 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 250 ألف جنيه.

حدود الاستخدام داخل مصر

قطاع «prime» الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 75 ألف جنيه.

قطاع «plus» الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 75 ألف جنيه.

قطاع «wealth» الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 100 ألف جنيه.

قطاع «private»، الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 100 ألف جنيه.

قطاع «business banking» الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 100 ألف جنيه.

قطاع «corporate» الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 100 ألف جنيه.