كاتب صحفي: مصر دولة مؤثرة ولديها قدرات تُضيف إلى الاقتصاد الدولي

أبرز برنامج «الصحافة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة الدول على هامش قمة مجموعة العشرين.

مصر تتمتع بحضور بارز في مجموعة العشرين

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الدولة المصرية تتمتع بحضور بارز في مجموعة العشرين، خاصة أنها المشاركة الرابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن قمم مجموعة العشرين، موضحا أن الدولة المصرية لديها رقم مؤثر ومهم في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، بالتالي يتم دعوتها لأنها دولة فاعلة ومؤثرة ولديها قدرات تضيف إلى العمل الاقتصادي الدولي.

مصر منشغلة بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

وأضاف «رائف»، أنّ مصر في مصاف الدول الصاعدة وتستطيع أن تكون شريكا موثوقا به، كما لديها حجم تبادل تجاري وتعاون مع دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية منشغلة بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني خاصة في ظل انتشار سياسات التجويع داخل قطاع غزة.