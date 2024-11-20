مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد عناصره من كتيبة نحشون في لواء كفير، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بيان الجيش القول إنه في نفس الحادث، أصيب ضابط، أيضًا من كتيبة نحشون، بجروح خطيرة.

وفي سياق آخر، أفاد موقع «والا» الإسرائيلي بالعثور على عبوة ناسفة أسفل سيارة متوقفة في شارع رئيسي في بئر يعقوب وسط إسرائيل.

وأثارت التحقيقات الأولية شكوكًا في أن العبوة الناسفة كانت مرتبطة بنزاعات جنائية وليست لأسباب أخرى.