وصول والد إمام عاشور لحضور جلسة معارضة نجله في واقعة «مشاجرة فرد الأمن»

وصل والد إمام عاشور إلى قاعة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، لمساندة ودعم نجله لاعب النادي الأهلي في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها على حكم حبسه 6 أشهر في قضية مشاجرة فرد الأمن داخل المول التجاري.

وكان محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور، أعلن عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أي تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.